網留言「捷運隨機砍人」保全提醒引恐慌 北捷：加強執勤技巧

有畢業大學生日前在Line群組中放話要至台北捷運隨機砍人，有保全接獲公務群組消息後，前往板橋站內跳舞區提醒民眾反引恐慌。台北捷運今表示，後續將加強執勤應對技巧，強調對於犯罪行為零容忍，凡有危安資訊，全系統皆會加強警戒；北捷警也逮到嫌犯，犯嫌因家庭糾紛發表不當留言，詢後以恐嚇公眾罪送辦。

有民眾昨天在在社群平台發文，描述捷運保全5日在捷運板橋站跳舞區，提醒練習跳舞的學生「不要上車睡覺，要注意觀察四周，車廂四周設有滅火器，遇有緊急狀況可拿來使用」等語，引發恐慌。

北市捷警隊獲報後調查，發現是該名保全人員因公務群組接獲一則網路危安訊息，內容略以「他處」車站有隨機傷人案件，提醒同仁執勤注意，因此5日20時許前往板橋捷運站跳舞區善意提醒民眾注意自身安全，並非無故散佈謠言，捷警隊已通知保全人員到隊說明訊息來源及當日向民眾宣導防範之過程。

捷警隊表示，「台北捷運隨機砍人」訊息是3月4日由桃園市警察局蘆竹分局通報北市警局萬華分局及捷運警察隊，「有人於3月3日在某大學LINE群組留言表示欲至台北捷運系統隨機砍人」，留言者為某大學畢業生，因家庭糾紛導致情緒表達不恰當，才在群組發表不當留言。

捷警隊說，4日由萬華分局、新北市警局海山分局前往該名嫌疑人住處查訪，並帶回製作筆錄，詢後依涉嫌「恐嚇公眾罪」等移送新北地方檢察署偵辦。該名保全接獲預警情資後，基於善意提醒捷運板橋站跳舞區民眾注意自身安全，並無涉嫌刑法或違反社會秩序維護法。