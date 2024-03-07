影／高雄8旬翁遭詐20萬突醒了 再打來誘投資...報警活逮女車手
高雄市80歲葉姓老翁加入股票投資群組，砸20萬投資，因錢拿不回氣炸報警；2天後，詐團又找上門，再度遊說他加碼50萬，日後才可出金，葉不甘示弱報警，和警方聯手計誘，逮獲取款的吳姓女車手。
左營警分局博愛四路派出所警方4日葉姓老翁報案，葉指稱，2月加入某股票投資群組，對方聲稱跟著投顧老師操作買股，即可迅速致富，他砸了老本20萬元，見帳面上有獲利想出金，但對方卻置之不理，因錢拿不回，才知遭詐騙報警。
2天後，葉姓老翁又再次接獲詐團通知，指稱他日前投資已有獲利，惟需再加碼50萬元，日後才能領紅利。葉未聽信對方說詞，轉而向警方報案。
博愛所警方和葉聯手，計誘相約對方在派出所附近的文學公園碰面，警方暗中埋伏，見車手吳姓女子（38歲）前來面交取款，隨即上前表明身分；吳見警方查扣身上10萬元現金，不斷跳針「10萬元是她自己的錢要繳房租的，有提款紀錄」。
警方後查證吳女租屋在台北，因需錢甚急，當詐騙集團車手，面交取款一次可賺3000元，後退還10萬元給吳女，警詢後，依詐欺罪移送橋頭地檢署偵辦，檢方命其限制住居。
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