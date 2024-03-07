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86歲阿公差點命喪墓仔埔 致親筆信表揚高雄員警救命情

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市警局岡山分局彌陀分駐所前天收到一封信函，寄件人正是去年10月家屬通報協尋的吳姓老翁，當時他獲救被緊急送醫治療，近半年過去，吳翁對警方即時救援仍心繫感念，親筆寫下感謝文，特別拜託岡山分局替他表揚彌陀所員警。

據悉，高齡86歲吳翁被家人通報協尋還不只一次，第一次是因訪友深夜未歸，家屬晚間10時許等不及了，衝去派出所請警員協尋。而第二次則攸關生死，吳翁回想當時，差點老命不保。

去年10月間，吳翁因思念已故老伴，一大早8時許就出門在亡妻墓前除草，但才過半小時，因體力不支倒臥一旁，吳翁身體虛弱又無力求援，在墓園沒吃沒喝待了至少一晚，卻有如三天兩夜之久。

警方指出，家屬當天發現老翁外出遲遲未歸，擔心安危跑來派出所報案，警員藍易元獲悉此情形後，立即受理通報協尋，並協助家屬調閱老翁平時會出入的路口監視器，所幸隔天終於發現老翁身影就在墓園，將他送往岡山空軍醫院救治。

岡山分局呼籲，家屬應多注意家中年邁長者的動向，除陪同出門外，可替家人配戴GPS行動定位裝置，立即定位、即時協助，以免憾事發生。

86歲老翁因身體不適倒臥墓園，待了至少一晚之久，終於被警方尋獲。記者古和純／翻攝
86歲老翁因身體不適倒臥墓園，待了至少一晚之久，終於被警方尋獲。記者古和純／翻攝
86歲老翁的親筆信，感謝員警救命之恩。記者古和純／翻攝
86歲老翁的親筆信，感謝員警救命之恩。記者古和純／翻攝

家人 岡山

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