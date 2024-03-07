北市松山區學生遭詐騙案 假交友結合色情應召居首

詐騙猖獗，台北市光復國小為強化學童防詐意識，近日邀請松山警分局入校宣導，警方指出，經統計松山區今年1、2月間學生遭詐案共22件，其中以「假交友」詐騙最多，「假網拍」、「盜用LINE帳號」、「虛擬遊戲寶物」詐騙次之，呼籲年輕族群提高警覺。

警方統計，松山區今年1、2月間學生遭詐騙案件共22件，以假交友詐騙4件最多，假網拍詐騙3件、盜用LINE帳號3件、虛擬寶物詐騙3件次之；其中，詐團看準年輕族群懵懂好奇，多以假交友結合色情應召元素行騙，先利用網路社群帳號上傳俊男美女大頭照，主動搭訕被害人閒聊，時機成熟後透露有兼職援交，誘騙被害人交錢。

據悉，大學生20歲陳姓男子透過網路交友軟體結識自稱「小娟」的女網友，雙方加LINE深聊，對方稱因家境清寒，兼職做「鐘點情人」，並主動詢問陳男有無援交需求，為避免遭員警「釣魚」辦案，又要求陳男先到超商購買網路點數付款。

陳男依指示照做數次後，卻先後接獲自稱天道盟、四海幫分子的陌生來電，恐嚇陳男替女子支付保護費，陳男向友人借錢準備支付保護費時，經友人提醒才驚覺受騙，但前後已消費41筆，共損失22萬5000元。