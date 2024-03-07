桃園龍德宮四媽祖3/9起馬遶境 交管措施出爐

主祀天上聖母四媽祖的桃園龍德宮，將於國曆3月10日至17日（農曆2月1日至8日）展開8天7夜徒步遶境，前往鹿港天后宮刈火進香，預計國曆3月9日（週六）晚上9點起馬開始徒步遶境活動，對此警方規畫交管措施，避免車流與遶境隊伍發生衝突危險。

龍德宮表示，今年有27組民俗技藝團體及7輛車，陣頭排隊順序第1輛為藝閣車（聖母），最後1輛藝閣車（帝君），參與徒步遶境信徒約5千多人，聲勢浩大，相關陣頭都是龍德宮自組，無外來陣頭參與。

此次遶境從蘆竹區富國路1段8號龍德宮廣場出發後，經過富國陸橋往桃園區方向走，接富國路直行，右轉永安路，左轉國際路直行，通過大興西路三段後，繼續直行後右轉中山路，通過中山路國道2號橋下，接八德區中華路往中壢區方向走，其中經過桃園分局轄區約5公里路程。

警方表示，因徒步人潮及車隊冗長，勢必影響周邊交通，桃園警分局沿線各路口均派遣交整崗指揮管制疏導，並在9日晚上7點起，提前在桃園區「富國路與莊敬路口」、「寶慶路與莊敬路口」管制桃園區往富國陸橋（蘆竹）方向車輛，避免與遶境隊伍人車流相衝突而產生危險，建議往蘆竹區方向行駛車輛提前改道，可在寶慶路、莊敬路口及富國路、永安路口即改道行駛，避免往富國陸橋方向。