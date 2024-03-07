影／苗栗婦人被風「搶」走28張千元鈔 員警熱心尋回26張

54歲的小吃店田姓老闆娘日前在路邊清點貨款時，不料一陣大風刮走20多張千元大鈔，急得她試圖冒險在車道上撿拾，恰巧頭份警分局員警巡邏經過，協助交通安全並幫忙撿鈔，婦人丟失的千元大鈔共28張，兩名警員一路撿回了26張，讓婦人相當感動。

頭份警分局指出，尖山所派出所警員王于嘉、游藜瑜3月5日下午1點35分執行巡邏勤務，行經頭份市水源路與正興路口，發現路口車流量大，但有一名婦人神色慌張站在車道上，車道上還散落多張千元紙鈔，立即上前關心，協助幫忙撿拾，員警並將巡邏車停於後方警戒，確保人車安全。

田姓婦人被強風刮走2萬8000元的千元大鈔，兩名員警在車道上一路幫忙撿拾，結果尋回了26張千元鈔，幾乎全數大鈔都被撿回，讓婦人相當感動，也頻頻致謝。