影／屏東「非禮勿性」特展 小嫻代言分享：旁人主動介入很重要

因應性平三法修法於8日上路，屏東縣政府於婦女節前夕在屏菸修理工廠舉辦「非禮勿性─性平三法宣導特展」，縣長周春米帶領局處首長主持開幕宣示守護婦女人身安全，並邀落籍屏東的藝人小嫻（黃瑜嫻）代言，她分享過往親身目睹和介入對抗的性騷擾事件，不僅暖心關懷受害者，且不畏權勢主動介入協助對抗騷擾者，勇於成為友善旁觀者的經驗。

周春米說，去年台灣MeToo運動揭開存在社會積習已久的性騷擾言行，促成性平三法迅速完成修法，屏東在明天起啟動08-7322895性騷擾諮詢專線服務，提供被害人在發生性騷擾事件當下，對諸多猶豫不決的選擇有更多專業支持與分析；如有接受社工服務意願，即啟動結合社會處、勞青處及警察局等跨局處合作的一站式服務。

她說，職場及校園中常見的權勢性騷造成被害人身心影響甚鉅，在案件調查機制和預防補救措施，屏東依法加嚴加重，今年起強化被害人保護扶助措施，包含勞動調解訴訟、強制執行及律師費用，視案件項目最高補助12萬元、律師諮詢費每次2500元、心理輔導費最高補助2萬4000元；若致影響生活者，緊急生活扶助每月最高1萬元，最多以3個月為限、勞動調解及訴訟期間必要生活補助每月1萬6482元，最長補助半年。

43歲小嫻去年底錄取國立屏東大學音樂學系，今年將成為大學新鮮人，她在去年台灣MeToo運動被讚為正義女神，今天特別現身代言，她分享過往分享過往親身目睹和介入對抗的性騷擾事件的經驗說，被性騷擾不是受害者的錯，鼓勵大家站出來，面對身旁的性騷擾現場，第一時間主動關心支持受害者，破壞性騷擾局面，進而協助對抗騷擾者，一起踐行旁觀者介入。