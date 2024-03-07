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台南兄弟爭家產起糾紛 弟不忿動手反被兄開車撞又圍毆
台南市安定區一對方姓兄弟，因家產分配問題長期不睦，今年1月13日選舉日當天，方兄堂弟與擔任選務人員的方弟起衝突，兩人都被請出投票所，方兄電聯其弟，偕同友人返回老家談判，友人一下車，方弟就上前攻擊，方兄開車衝撞想解圍，方弟倒地起身逃跑，方兄等人上前追打，方弟不敵遍體鱗傷，隔天方弟妻子向警方報案，轄區善化警方循線傳喚在場人士到案，調查後依強制、殺人未遂等罪嫌送辦。
警方調查，方姓兄弟對於家中長輩土地分配有意見，親兄弟因此交惡，去年就曾衝突，連帶堂兄弟都拖下水，因大打出手，還互告傷害，迄今官司還沒完結。
方兄堂弟今年總統大選當天回老家投票，方弟正好在投開票所擔任選務工作，雙方為了傷害官司又發生口角，方弟打給方兄質問此事，大聲喧嘩影響投票秩序，投票所主任立刻將人請出，並要求方弟回家，不用再負責選務，方弟被這麼一鬧情緒不佳，方兄隨後又打電話給方弟，說要回老家好好談談說清楚。
沒想到方兄與友人共6人分乘兩車返回老家，其友人正要下車，方弟冷不防持物品往人招呼，友人趕緊閃避，兩人追逐一小段，方兄開車撞向方弟，方弟躲避不及倒地，眾人下車追打，方弟起身逃跑，仍被追上，直到方父出面才制止。
方弟腿部骨折，頭部有撕裂傷，身體也有多處擦挫傷，隔天其妻到港口派出所報案，因有聚眾鬥毆情形，善化警方報請檢察官指揮偵辦，調閱監視器傳喚方男等人到案，訊後依強制、殺人未遂等罪嫌送辦。
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