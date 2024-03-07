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新北新烏路馬自達撞軍車...車頭爛了 軍民4人受傷送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區新烏路今天中午發生一起軍車與民車相撞車禍，共造成4人受傷送醫，事故確實發生原因現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區新烏路今天中午發生一起軍車與民車相撞車禍，共造成4人受傷送醫，事故確實發生原因現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區新烏路今天中午發生一起軍車與民車相撞車禍，一輛陸軍輕型戰術輪車碰撞一輛轎車，兩輛車上共4人受傷送醫，事故確實發生原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天中午12時許獲報，新店區新烏路一段發生一起車禍有人受傷，救護人員到場發現車禍現場為一輛軍用輕型戰術輪車不慎與民車發生碰撞，造成2名士官及2名民眾受傷，所幸皆無生命危險。

據了解，軍車上有2名陸軍下士從靶場打完靶準備返回新烏路營區，與一輛行駛中的汽車發生碰撞，導致該輛汽車安全氣囊爆開，而這起事故造成22歲吳姓下士、21歲蘇姓下士二人，有左手指疑似骨折及右眼瞼撕裂傷等勢，由救護車送往新店慈濟醫院，汽車上28歲男性駕駛與23歲女性乘客，因腹部、膝踝擦傷及右鎖骨疼痛，由救護車送往新店耕莘醫院治療。

據了解，目前4名傷者皆已送醫治療，均無生命危險，至於確實車禍發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

新北市新店區新烏路今天中午發生一起軍車與民車相撞車禍，共造成4人受傷送醫，事故確實發生原因現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區新烏路今天中午發生一起軍車與民車相撞車禍，共造成4人受傷送醫，事故確實發生原因現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝

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