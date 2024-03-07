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才過1周中科院又傳墜樓！35歲男研究助理送醫搶救不治

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

國家中山科學研究院1名約35歲的張姓男助理研究員，昨晚8時45分許，於龍潭光明路上租屋處6樓墜樓不治。記者曾增勳／攝影
國家中山科學研究院1名約35歲的張姓男助理研究員，昨晚8時45分許，於龍潭光明路上租屋處6樓墜樓不治。記者曾增勳／攝影
國家中山科學研究院228才發生1名29歲吳姓女技術員墜樓，昨晚8時45分許，又有1名約35歲的張姓男助理研究員於龍潭租屋處6樓墜樓，警、消獲報後到場送國軍桃園醫院救治，經搶救仍於今上午5時57分因急救無效，宣告不治。中科院對此深感哀痛，會協助家屬辦理後事。

張男昨晚因不明原因自租屋處墜落路旁，經民眾發現報警，消防人員獲報後，到場發現張男全身多處外傷，意識不清有呼吸心跳，緊急處置後立即送往國軍桃園總醫院急救。據悉，事發當下有民眾聽到很大的「碰」一聲。

中科院指出，張男於今日上午5時57分因急救無效，宣告不治。對於同仁傷損，中科院深感哀痛，已指派專人協同警方了解狀況、釐清肇因，並聯繫家屬，協助辦理後續事宜。

中科院電子系統研究所是國造相列雷達、測波裝備、資訊管理系統研發重鎮，據公司登記有千餘名員工，業務性質機敏。而吳女228當天下午在該所大樓5樓不明原因墜樓，倒臥院區馬路失去意識，院方人員發現報案，119送醫急救仍告不治。

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中科院 國軍 桃園

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