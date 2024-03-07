影／彰化店家遇假採購真盜刷 30秒偷走皮夾刷近9萬iPhone

彰化縣員林市一間家電行3月2日發生誇張的假採購、真盜刷案，一名中年眼鏡男假裝要來買家電，趁店家上樓拿貨時，偷走櫃內二個皮夾，再假裝要去領錢，廿分鐘後老闆娘收到盜刷簡訊，歹徒已拿皮夾內信用卡盜刷二支近9萬元iPhone，店家趕緊止付，才未被刷走第三支手機，警方已循線追查嫌犯中。

警方初步調查，3月2日中午12點多眼鏡男到家電行採購，說最近買了新屋，要安裝抽油煙機、瓦斯爐、熱水器等，且都詢問高單價貨品，店家一一介紹，並查詢貨號，男子表示要買現貨，又說他要自行安裝，後來男子還說要借廁所，店家就讓他入內用廁所，不久又進來一名女子說要買配件，女子拿了大鈔，店家到櫃台找零時，店家監視器有錄到眼鏡男剛好從廁所出來，眼睛直盯著店家在櫃台找零，應該就是在看店家擺放皮包與現金的位置。

後來男子決定要買的貨品後，店家到樓上拿貨品時，男子就坐到櫃台前翻包包，沒找到東西，再去查看店家有沒有下來，再到櫃台旁的櫃子內偷走二個皮夾，店家下來後，他藉口說要去領錢。

店家等待了廿分鐘，老闆娘突收到信用卡銀行通知有刷卡二筆共八萬八千元的記錄，店家驚覺有異，馬上打去銀行核對資料，發現應是被盜刷，要去翻看皮包時，才發現皮夾已被偷，立即向發卡銀行止付，當時嫌犯已又刷下第三支iPhone手機，幸好即時止付，交易才未成立。

店家表示，他去拿貨只約30秒，嫌犯就快速偷走皮夾，皮夾內共有現金約3萬元、5張信用卡，共被盜刷走2支iPhone手機。