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月加班逾80小時...操死一家之主 病媒防治公司判賠496萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1間病媒防治公司彭姓員工上班時猝逝，勞檢調查認為有超過勞基法加班時數，彭的鄭姓妻子、2名子女控訴公司害彭長期過勞求償1026萬元；法院根據勞檢、職業醫學報告，發現彭死前半年每月加班超過80小時，認定是「職業促發的疾病」，判公司應給付彭家屬496萬元，可上訴。

鄭女主張，他和彭婚後育有2子，彭2012年受僱病媒防治公司會去客戶處所做病媒防治工作，但公司卻常指派他超時，至2018年彭每月都有多天工作超過12小時，每月加班時數也超過勞基法上限導致長期過勞，同年10月1日工作時心因性休克、心血管障礙等昏倒，緊急送醫仍不治。

鄭女說，依勞動部職業安全衛生署調查，發現彭上下班時間為固定，2018年4月4日至9月30日間，共有89天於夜間工作，每月約半數以上輪值夜班，事發前6個月，月平均加班71.5小時，已達行政院勞委會發布的「長期工作負荷過重」標準。

調查也顯示，彭死亡前半年公司人力短缺，彭半年內加班高達429小時52分、每月加班71小時又38分，已逾越勞基法上限，認為公司身為雇主未照顧勞工導致彭職業傷害死亡，連同2名小孩對公司求償1026萬3874元。

公司抗辯稱，彭加班時數應扣除行車、休息、用餐及工作間可休息時間，計算後並無「長期工作負荷過重」，且鄭女提業務過失致死刑事告訴，也經檢方不起訴確定，刑事調查也認定彭死亡是本身體質、生活習慣，和工作無關。

公司也說，彭2017年健檢就發現心臟疾患卻沒治療，死亡時體內也殘留酒精，可見他仍大量飲酒，死亡是自身原因，和公司不具因果關係。

台中地院查，根據台中市勞檢處、職業醫學科報告，彭死亡前半年每月平均加班超過80小時，有明顯長時間勞動，且其工作地點從新北林口到屏東，認定是「職業促發的疾病。」

法院審酌，彭的家屬痛失至親，考量各自學經歷、收入等，認為鄭女、彭2名子女精神撫慰金各以100萬元為適當，加上扶養、喪葬費等，判公司應給付鄭等3人496萬1396元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

加班 職業

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