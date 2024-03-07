法鬥於桃園路上亂竄險被撞 警救援一舉動萌翻

桃園中壢有隻法鬥犬於龍興國中前方路上亂竄，往來車輛眾多險象環生，民眾發現後立即通報警方，發現法鬥犬不僅長相可愛，而且親人不怕生。圖／中壢警分局提供 桃園中壢有隻法鬥犬於龍興國中前方路上亂竄，往來車輛眾多險象環生，民眾發現後立即通報警方，警方到場發現法鬥犬不僅長相可愛，而且親人不怕生，且戴有項圈，沒想到法鬥竟主動跳上警車，還使出賣萌撒嬌功，順利前往醫院也聯繫到50歲的鄭姓飼主，結束這場貪玩驚魂記。

昨上午8許，有隻法鬥犬在龍興國中前沿街亂竄險被車撞，看起來十分危險，員警趕到場後發現法鬥犬不僅長相可愛，而且親人不怕生，員警見牠身上毛髮乾淨還戴有紅色項圈，認為法鬥犬一定是有人細心飼養，只是不知道怎麼的跑出來了。

好在法鬥主人有幫牠植入晶片，員警決定帶牠至附近的動物醫院，沒想到神態自若的法鬥，這時竟主動跳上警車，還使出賣萌撒嬌功，逗的員警哭笑不得，掃描後發現原來可愛的法鬥叫「炯炯」，警方也順利依照晶片內的資訊，與鄭婦取得聯繫。

鄭婦到派出所後炯炯一見主人興奮的直搖尾巴，鄭婦也非常激動地抱著愛犬，一直向警方道謝，並說今上午自己急忙趕著出門上班，未發現院子門竟沒有關緊，導致它趁家人不注意，自行將門撞開跑出來玩，幸好遇到暖心的民眾及警方，才讓愛犬能平安返家，結束這場貪玩驚魂記。