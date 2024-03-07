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影／高雄怪男自己新安全帽換別人舊帽 如此回答也讓警傻眼

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄1名女子將黑色安全帽擱在機車上，騎車時發現舊黑帽變新白帽，令她納悶，不敢輕易取帽走人，報警處理。警方查出楊姓男子涉嫌換走安全帽，但楊的神回答讓員警百思不解。

據了解，王姓女子（26歲）3月3日將機車停在高雄市小港區桂陽路某藥局騎樓，把黑色舊安全帽放在機車上，直到騎車時才發現，價值600元的舊黑帽變成白色新的安全帽，報警追查換帽人。

警方據報立即調閱店家監錄畫面，發現有名男子騎機車臨停騎樓前，脫下白色安全帽後，不久趁旁人離去，便換走王女機車上的黑色安全帽逃逸無蹤。

警方擴大以車追人，查出機車車主楊姓男子（63歲）涉案，通知他到案說明。3月5日楊姓男子到案，稱他要拿自己的安全帽「看錯顏色」，拿錯別人的安全帽。但是，他涉案時，明明就還拿著自己的新白帽，他的說法令員警不解，但他仍舊不說明確實動機，警方以竊盜罪嫌將全案移送法辦。

高雄楊姓男子以自己的新白色安全帽，換走女子的舊黑帽，經警方通知到案卻出現神回答。記者林保光／翻攝
高雄楊姓男子以自己的新白色安全帽，換走女子的舊黑帽，經警方通知到案卻出現神回答。記者林保光／翻攝

安全帽

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