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木工師傅操作機台不慎切斷右食指 新北消防隔水加冰急送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

杜姓男子昨天晚上在新北市淡水區一處建地搭建營運中心，不料疑因操作切板機台不慎，右手食指當場切斷。新北市消防局獲報人車趕抵，協助患部加壓止血，連同隔水加冰保存斷指及杜男後送醫院，所幸沒有生命危險。

據了解，杜姓男子（40歲）是一名木工師傅，昨天晚上6時13分左右，他與同事在新北市淡水區濱海路一段111巷口一處建案工地趕工搭建營運中心。未料，杜男操作鋸木機檯時不慎切斷右手食指，當場血流如注痛的哀叫。

一旁同事見狀趕緊打電話119求援，新北市消防局立即指派救護人車前往，並由護理師教導將斷指隔水加冰保存。沒多久救護人員趕抵，協助杜男患部加壓止血，連同隔水加冰保存斷指，一同後送醫院急救，所幸杜男沒有生命危險。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，民眾若不慎發生意外導致斷肢、斷指情形，或是危急有大失血需待救護狀況，請要保持冷靜，先以乾淨衣物或布，對患部加壓止血，並將患處抬高過於心臟位置。

撥打119報案同時，應詳述報案地址及所需協助，待救者保持冷靜聽從指示，以利消防人員救援，避免錯過黃金救援時間。

杜姓男子施工不慎切斷右手食指，新北市救護人員協助後送醫院，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
杜姓男子施工不慎切斷右手食指，新北市救護人員協助後送醫院，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

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