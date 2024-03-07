影／驚險超車畫面曝！台中賓士車撞貨車毀貨櫃屋 車頭全爛
台中市大安區興安路今天發生驚險車禍，一輛賓士車疑似要超車，撞上停路邊貨車後再撞貨櫃屋，賓士車車頭全毀，駕駛受傷送醫，警方檢測他無酒精反應，肇事原因由警方調查中。
疑似超車驚險車禍影像曝光，畫面中，賓士車從後方要超過前方一輛白色轎車，二車幾乎平行後，賓士車從路中無雙黃線路段，行駛到雙黃線路段，撞上停路邊貨車。
大甲警分局調查，今天早上8點18分，在中市大甲區興安路發生車禍，50歲黃男駕駛轎車，沿興安路東往西直行，疑因超車致擦撞對向路邊停放的藍色自小貨車，再失控擦撞對向路旁貨櫃屋，黃男開的賓士車車頭頭損壞、小貨車側翻及貨櫃屋輕微凹損，黃男意識清楚、無大礙，送大甲光田醫院治療。
警方調查駕駛人飲酒情形，黃男酒測值為零，僅輕微擦、挫傷。肇因初步研判為黃男違規超車，詳細肇因由台中市政府警察局交通警察大隊分析研判。現場由大甲派出所及大甲交通分隊依規定處理，早上8點50分排除，恢復通行。
大甲分局呼籲用路人切勿違規超車，並遵守相關交通規則，保障自身和他人的行車安全。
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