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「四條通」男拒檢逃逸逆向險翻車 南市保大霹靂警壓制送辦

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

有廢棄物清理法等4案遭通緝的黃男，昨晨開著遭註銷的轎車拒警方攔檢，以時速90公里一路從台南永康疾駛至中西區鬧區，一度還逆向最後撞上護欄，經台南市保安警察大隊霹靂小組警員機警及時壓制順利逮人。

南市警局說，保安大隊特殊任務編組（霹靂小組）警員陳明仁、陳宏信，昨凌晨5點巡邏行經台南市永康區中央路與中正南路口，發現1輛車牌逾檢註銷自小客車，經鳴笛示警駕駛人靠邊停車受檢，駕駛人拒檢竟加速駕車逃逸。

陳明仁、陳宏信立刻駕駛警車開啟警示燈及警報器持續廣播令其停車，惟該車仍不聽制止持續逃逸，不僅在市區小巷內飆至時速將近90公里，還隨意變換車道，更在台南市狹窄中西區圓環逆向繞行，逃逸近8公里後，在中正路與康樂街口不慎撞上路邊柵欄差點翻車，警方見狀迅速趨前逮人。

經查，駕駛人56歲黃男並非車主，其分別遭台南地檢、高雄地檢、橋頭地院等3處發布侵佔、廢棄物清理法、洗錢防制條例、交通過失傷害4案通緝，警檢測發現其尿液呈現二級毒品陽性反應，除將該4條通緝部分移送原通緝機關，再以毒品初篩結果及危險駕駛行為依涉嫌毒品危害防制條例、公共危險罪嫌併移送台南地檢署偵辦。

南市保大大隊長蔡宗昌表示，感謝特殊任務編組同仁迅速逮捕歹徒及時保護用路人安全，這次成功逮捕行動展現霹靂小組特勤人員高效率和果斷行動。

有廢棄物清理法等4案遭通緝的黃男，拒檢高速逃逸自撞護欄，經南市保大警員壓制送辦。記者謝進盛／翻攝
有廢棄物清理法等4案遭通緝的黃男，拒檢高速逃逸自撞護欄，經南市保大警員壓制送辦。記者謝進盛／翻攝
有廢棄物清理法等4案遭通緝的黃男，拒檢高速逃逸自撞護欄，經南市保大警員壓制送辦。記者謝進盛／翻攝
有廢棄物清理法等4案遭通緝的黃男，拒檢高速逃逸自撞護欄，經南市保大警員壓制送辦。記者謝進盛／翻攝

台南 毒品 通緝

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