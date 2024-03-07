快訊

蘇丹紅屬於3級致癌物意味著什麼？教授揭致癌風險要看這件事

iPhone蘋果舊換新「Trade in」舊機價格再次大砍 唯這款小手機逆勢保值

Nvidia再創新高！高層又賣股票 兩位董事套現57億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

去年國道死亡車禍19件因為「分心 」 警：占總數三分之一

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

去年國道死亡車禍樣態，有 19起是分心駕駛所致，占整體死亡車禍32.2%，國道警呼籲開車勿分心。記者曾伯愷／翻攝
去年國道死亡車禍樣態，有 19起是分心駕駛所致，占整體死亡車禍32.2%，國道警呼籲開車勿分心。記者曾伯愷／翻攝
國道公路警察局統計，去年駕駛人於國道因恍神、緊張、飲食、拿物品、使用手機等分心駕駛行為，造成車禍死亡案件共19起，占全年度整體死亡車禍32.2%。今年一、二月分就已發生6件分心駕駛釀禍。國道警呼籲，行車隨時注意前方路況勿分心，以免釀禍又挨罰。

國道公路警察局表示，依據道路交通管理處罰條例第31-1條規定，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處3000元罰鍰。

國道警指，駕駛人於國道肇事上因恍神、緊張、飲食、拿物品、使用手機等分心駕駛行為，往往釀成嚴重事故。統計去年國道因車禍而死亡事故，其中未注意車前狀態（分心駕駛）共發生19件，占整體死亡車禍約32.2%。今年一、二月分就已發生6件分心駕駛釀禍。

其中，有駕駛人駕駛電動車，疑似開啟輔助駕駛系統，把書放在方向盤上閱讀，還有駕駛人，手握手機放在方向盤上，這些完全不注意車前動態，如果道路前方有狀況發生，常會因來不及反應，造成追撞事故導致死傷。

國道警呼籲用路人，上車均應繫妥安全帶，開車行駛國道務必保持良好精神，並隨時注意前方路況，勿分心、疲勞駕駛或超速、勿依賴輔助駕駛系統，才能保障行車安全；另依據道路交通管理處罰條例第7-1條，民眾如果有錄影採證駕駛人違規使用手機，可以提供相關影像至國道公路警察局網站上傳檢舉交通違規。

去年國道死亡車禍樣態，有 19起是分心駕駛所致，占整體死亡車禍32.2%，國道警呼籲開車勿分心。記者曾伯愷／翻攝
去年國道死亡車禍樣態，有 19起是分心駕駛所致，占整體死亡車禍32.2%，國道警呼籲開車勿分心。記者曾伯愷／翻攝
去年國道死亡車禍樣態，有 19起是分心駕駛所致，占整體死亡車禍32.2%，國道警呼籲開車勿分心。記者曾伯愷／翻攝
去年國道死亡車禍樣態，有 19起是分心駕駛所致，占整體死亡車禍32.2%，國道警呼籲開車勿分心。記者曾伯愷／翻攝

國道 警察 車禍

延伸閱讀

小貨車掉落坑洞！台南市新建中工地旁道路塌陷 疑支撐不住釀禍

虎尾休旅車暴衝1死2傷 肇事駕駛稱途中昏眩才釀禍

國道公路警察局四單位大隊長異動 今天布達交接

路口死亡事故頻傳 屏縣萬丹鄉啟動測速照相

相關新聞

影／北捷潑不明液體噁男抓到了 內容物為礦泉水+餿水

廖姓女子日前在Facebook社團「汐止集團」發文，描述自己在台北捷運南港展覽館站準備上車時，遭一男子潑灑不明臭酸液體。...

傳有人要仿效鄭捷...板橋捷運掀恐慌 警證實：有收到報案

新北市板橋捷運站近期有保全向民眾提醒「不要上車睡覺，要注意觀察四周，車廂四周設有滅火器，遇有緊急狀況可拿來使用」，並表示...

影／高雄怪男自己新安全帽換別人舊帽 如此回答也讓警傻眼

高雄1名女子將黑色安全帽擱在機車上，騎車時發現舊黑帽變新白帽，令她納悶，不敢輕易取帽走人，報警處理。警方查出楊姓男子涉嫌...

木工師傅操作機台不慎切斷右食指 新北消防隔水加冰急送醫

杜姓男子昨天晚上在新北市淡水區一處建地搭建營運中心，不料疑因操作切板機台不慎，右手食指當場切斷。新北市消防局獲報人車趕抵...

影／驚險超車畫面曝！台中賓士車撞貨車毀貨櫃屋 車頭全爛

台中市大安區興安路今天發生驚險車禍，一輛賓士車疑似要超車，撞上停路邊貨車後再撞貨櫃屋，賓士車車頭全毀，駕駛受傷送醫，警方...

「四條通」男拒檢逃逸逆向險翻車 南市保大霹靂警壓制送辦

有廢棄物清理法等4案遭通緝的黃男，昨晨開著遭註銷的轎車拒警方攔檢，以時速90公里一路從台南永康疾駛至中西區鬧區，一度還逆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。