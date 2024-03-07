聽新聞
test
0:00 / 0:00
去年國道死亡車禍19件因為「分心 」 警：占總數三分之一
國道公路警察局統計，去年駕駛人於國道因恍神、緊張、飲食、拿物品、使用手機等分心駕駛行為，造成車禍死亡案件共19起，占全年度整體死亡車禍32.2%。今年一、二月分就已發生6件分心駕駛釀禍。國道警呼籲，行車隨時注意前方路況勿分心，以免釀禍又挨罰。
國道公路警察局表示，依據道路交通管理處罰條例第31-1條規定，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處3000元罰鍰。
國道警指，駕駛人於國道肇事上因恍神、緊張、飲食、拿物品、使用手機等分心駕駛行為，往往釀成嚴重事故。統計去年國道因車禍而死亡事故，其中未注意車前狀態（分心駕駛）共發生19件，占整體死亡車禍約32.2%。今年一、二月分就已發生6件分心駕駛釀禍。
其中，有駕駛人駕駛電動車，疑似開啟輔助駕駛系統，把書放在方向盤上閱讀，還有駕駛人，手握手機放在方向盤上，這些完全不注意車前動態，如果道路前方有狀況發生，常會因來不及反應，造成追撞事故導致死傷。
國道警呼籲用路人，上車均應繫妥安全帶，開車行駛國道務必保持良好精神，並隨時注意前方路況，勿分心、疲勞駕駛或超速、勿依賴輔助駕駛系統，才能保障行車安全；另依據道路交通管理處罰條例第7-1條，民眾如果有錄影採證駕駛人違規使用手機，可以提供相關影像至國道公路警察局網站上傳檢舉交通違規。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言