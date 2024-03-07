去年國道死亡車禍19件因為「分心 」 警：占總數三分之一

去年國道死亡車禍樣態，有 19起是分心駕駛所致，占整體死亡車禍32.2%，國道警呼籲開車勿分心。記者曾伯愷／翻攝 國道公路警察局統計，去年駕駛人於國道因恍神、緊張、飲食、拿物品、使用手機等分心駕駛行為，造成車禍死亡案件共19起，占全年度整體死亡車禍32.2%。今年一、二月分就已發生6件分心駕駛釀禍。國道警呼籲，行車隨時注意前方路況勿分心，以免釀禍又挨罰。

國道公路警察局表示，依據道路交通管理處罰條例第31-1條規定，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處3000元罰鍰。

國道警指，駕駛人於國道肇事上因恍神、緊張、飲食、拿物品、使用手機等分心駕駛行為，往往釀成嚴重事故。統計去年國道因車禍而死亡事故，其中未注意車前狀態（分心駕駛）共發生19件，占整體死亡車禍約32.2%。今年一、二月分就已發生6件分心駕駛釀禍。

其中，有駕駛人駕駛電動車，疑似開啟輔助駕駛系統，把書放在方向盤上閱讀，還有駕駛人，手握手機放在方向盤上，這些完全不注意車前動態，如果道路前方有狀況發生，常會因來不及反應，造成追撞事故導致死傷。