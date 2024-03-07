葉姓老翁本月4日在台北捷運南港展覽館站接連朝兩名女子噴灑酸臭味不明液體，警方昨晚查獲他，他說不清動機，警方研判精神狀態不穩，查出他打零工求職碰壁心情不佳，詢後依毀損罪、社會秩序維護法函送。

警方調查，無業70歲葉姓老翁居無定所，本月4日下午1點23分，在北捷運南展館站月台拿寶特瓶朝26歲廖姓女子噴灑不明液體，1點45分又在5號出口朝55歲湯姓女子噴灑。

警方調閱監視器鎖定葉，昨晚近8點半在新北市中和區查獲他，從他身上發現寶特瓶，通知帶回偵詢。他坦承噴灑，稱「每個人都在灑」，語無倫次，警方研判精神狀態不穩，經查訪家人，查出他本月初從台中市到台北、新北市打零工卻找不到工作，心情不佳。