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影／7旬翁打工碰壁心情不佳北捷噴臭水 落網稱「每個人都在灑」

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

葉姓老翁本月4日在台北捷運南港展覽館站接連朝兩名女子噴灑酸臭味不明液體，警方昨晚查獲他，他說不清動機，警方研判精神狀態不穩，查出他打零工求職碰壁心情不佳，詢後依毀損罪、社會秩序維護法函送。

警方調查，無業70歲葉姓老翁居無定所，本月4日下午1點23分，在北捷運南展館站月台拿寶特瓶朝26歲廖姓女子噴灑不明液體，1點45分又在5號出口朝55歲湯姓女子噴灑。

警方調閱監視器鎖定葉，昨晚近8點半在新北市中和區查獲他，從他身上發現寶特瓶，通知帶回偵詢。他坦承噴灑，稱「每個人都在灑」，語無倫次，警方研判精神狀態不穩，經查訪家人，查出他本月初從台中市到台北、新北市打零工卻找不到工作，心情不佳。

案發後湯報案，警方從她衣物採證送驗，初步檢驗結果無酸鹼值，研判礦泉水混合餿水。

葉姓老翁本月4日在台北捷運南港展覽館站接連朝兩名女子噴灑酸臭味不明液體，警方昨晚查獲他，研判精神狀態不穩。記者李奕昕／翻攝
葉姓老翁本月4日在台北捷運南港展覽館站接連朝兩名女子噴灑酸臭味不明液體，警方昨晚查獲他，研判精神狀態不穩。記者李奕昕／翻攝
葉姓老翁本月4日在台北捷運南港展覽館站接連朝兩名女子噴灑酸臭味不明液體，警方昨晚查獲他，研判精神狀態不穩。記者李奕昕／翻攝
葉姓老翁本月4日在台北捷運南港展覽館站接連朝兩名女子噴灑酸臭味不明液體，警方昨晚查獲他，研判精神狀態不穩。記者李奕昕／翻攝
葉姓老翁本月4日在台北捷運南港展覽館站接連朝兩名女子噴灑酸臭味不明液體，警方昨晚查獲他，研判精神狀態不穩。記者李奕昕／翻攝
葉姓老翁本月4日在台北捷運南港展覽館站接連朝兩名女子噴灑酸臭味不明液體，警方昨晚查獲他，研判精神狀態不穩。記者李奕昕／翻攝
葉姓老翁本月4日在台北捷運南港展覽館站接連朝兩名女子噴灑酸臭味不明液體，警方昨晚查獲他，研判精神狀態不穩。記者李奕昕／翻攝
葉姓老翁本月4日在台北捷運南港展覽館站接連朝兩名女子噴灑酸臭味不明液體，警方昨晚查獲他，研判精神狀態不穩。記者李奕昕／翻攝

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