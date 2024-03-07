影／通緝犯開註銷車拒檢 台南巷弄狂飆、圓環逆向繞行

黃男逃逸將近8公里後，在中正路與康樂街口不慎飛車撞上路邊柵欄，還差點翻車。圖／讀者提供 台南市警保安大隊霹靂小組昨晨5時許行經永康區中央路與中正南路口，發現一輛車牌逾期註銷轎車，經鳴笛示警停車受檢，「4條通」56歲黃姓男子開車加速逃逸，在市區小巷內狂飆時速近90公里，甚至在中西區圓環逆向繞行，疑因不清楚路況撞上中正路與康樂街口路邊柵欄而落網。

警方調查，黃男並非車主本人，因侵占、廢棄物清理法、洗錢防制條例、交通過失傷害4案，分別被台南地檢、高雄地檢、橋頭地院等發布通緝。經尿液檢測也呈現二級毒品陽性反應。

霹靂小組兩名陳姓員警發現該車車牌已被註銷，鳴笛要求駕駛停車受檢，未料，駕駛反而加速駕車逃逸，警方立刻開啟警示燈及警報器一路尾隨，並持續廣播令其停車，惟該車仍不聽制止持續逃逸。

然而，逃逸過程中，該車不僅在市區小巷內飆至時速將近90公里，還隨意變換車道、鑽車縫，甚至在中西區圓環逆向繞行，嚴重危害用路人安全。黃男逃逸將近8公里後，終在中正路與康樂街口疑因不清楚路況、操作不慎撞上路邊柵欄，還差點翻車，警方見狀迅速上前逮人。