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影／北捷潑不明液體噁男抓到了 內容物為礦泉水+餿水
廖姓女子日前在Facebook社團「汐止集團」發文，描述自己在台北捷運南港展覽館站準備上車時，遭一男子潑灑不明臭酸液體。南港分局今表示，昨已將涉案男子逮捕，而不明液體初判為一般礦泉水混和餿水，警方依毀損罪、社會秩序維護法送辦。
南港分局表示，3月4日13時許，捷運板南線南港展覽館站內，傳出有兩名女子遭不明男子持寶特瓶潑灑不明液體，受害女子事後至派出所提出刑法毀損告訴及社會秩序維護法告發，警方獲報後立即追查。
南港分局指出，遭潑衣物送交鑑識中心化驗液體成分，初步檢驗結果為無酸鹼值，研判係一般礦泉水混合餿水液體。經循線調閱監視器鎖定犯嫌身分，於昨日將葉姓犯嫌逮捕到案，全案警詢後依毀損罪、社會秩序維護法送辦。
廖姓女子5日發文表示，4日13時24分準備從捷運南港展覽館站的月台上車時，遭男子潑灑不明液體在身上，還有臭酸味，站長調閱監視器畫面，發現確實有男子穿著連帽外套，拿著寶特瓶在背後噴灑液體，另一名女性乘客也碰到相同狀況。
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