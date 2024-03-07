影／北捷潑不明液體噁男抓到了 內容物為礦泉水+餿水

該不明液體經警方化驗後，初判為礦泉水混和餿水。圖／南港分局提供 廖姓女子日前在Facebook社團「汐止集團」發文，描述自己在台北捷運南港展覽館站準備上車時，遭一男子潑灑不明臭酸液體。南港分局今表示，昨已將涉案男子逮捕，而不明液體初判為一般礦泉水混和餿水，警方依毀損罪、社會秩序維護法送辦。

南港分局表示，3月4日13時許，捷運板南線南港展覽館站內，傳出有兩名女子遭不明男子持寶特瓶潑灑不明液體，受害女子事後至派出所提出刑法毀損告訴及社會秩序維護法告發，警方獲報後立即追查。

南港分局指出，遭潑衣物送交鑑識中心化驗液體成分，初步檢驗結果為無酸鹼值，研判係一般礦泉水混合餿水液體。經循線調閱監視器鎖定犯嫌身分，於昨日將葉姓犯嫌逮捕到案，全案警詢後依毀損罪、社會秩序維護法送辦。