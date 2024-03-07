辯每天喝藥酒顧健康 台中男酒駕撞死騎士還說和他沒關係

警方攔查酒測示意圖，與本案無關。圖／報系資料照 台中陳姓男子在家喝藥酒開貨車上路，又違規變換車道撞到併行的林姓騎士，害對方連人帶車重摔全身多處骨折、氣血胸，急救10天仍死亡，陳犯後辯稱，林住院休養應能恢復，認為死亡和他沒有關係，法院不採信，審酌陳無悔意還自稱喝藥酒是身體健康，依酒駕致死罪判他2年6月，可上訴。

檢警調查，陳男2022年3月2日在大里區住處喝自製的藥酒約400毫升，沒等酒精完全消退，當天下午1點多就駕駛小貨車上路，行經南屯區永春東路、永春東路202巷口時，貿然從內側車道向右跨越禁止變換車道的雙白實線到外側車道。

當時林姓機車騎士正好在陳男右側併行，同樣因沒保持安全距離，結果陳駕駛的小貨車右後車身不慎碰撞到林，導致林連人帶車倒地全身多處骨折、氣血胸緊急送醫，陳則留在現場經警方呼氣酒測值達每公升0.37毫克，林男則因傷重，住院10天後仍於同月12日死亡。

台中地院審理時，陳男矢口否認犯行，表示他承認開車喝酒和林碰撞，但林男在案發後30分鐘內就送醫急救，也由胸腔外科主治醫師治療，一般人在此情況經休養後應可恢復正常生活，否認林男死亡和他之間有關係。

法院查，林男住院10天，最終於3月12日經家屬同意後辦理病危自動出院死亡，經檢方相驗死因為氣血胸、肋骨骨折及車禍等。

相驗法醫也證稱，林男雖有舌癌、攝護腺癌，但不影響其死因，因林的舌癌恢復狀況好，外觀也非憔悴、體弱多病之人，且相關癌症並不會在車禍後10天就死亡，死因最主要還是車禍。

法院認定，陳男酒駕違規，和林男死亡之間有因果關係，且陳犯後否認，還說每天喝藥酒是為保健，未思反省難認有悔意，另考量林男癌症化療中，陳、林家屬因和解金無共識等，依犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判陳男2年6月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康