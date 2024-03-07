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影／泰式小吃店玩「HI-LO」太喧嘩 警上門一看...全送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

周姓女子以泰式小吃店當掩護，吸引台籍大媽與泰籍移工，聚在新北市八里區大玩「HI-LO」骰子賭博。由於現場擲骰子聲太大，引起民眾注意報警。新北市蘆洲警方獲報派員前往查看，果見現場一名台籍大媽及11名移工聚賭，查扣賭資、賭具證物，一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

周姓女子以泰式小吃店當掩護，提供場地供人聚賭，蘆洲警方當場逮捕12名賭客，連同周女一併帶回，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
周姓女子以泰式小吃店當掩護，提供場地供人聚賭，蘆洲警方當場逮捕12名賭客，連同周女一併帶回，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

據了解，周姓女子（48歲、原泰國籍已取得台灣身分證）在新北市八里區中山路二段經營一家泰式小吃店，卻把小吃店當掩護，於店後方提供場地，讓泰籍移工大玩「HI-LO」骰子聚賭（Hi-Lo是莊家以三顆骰子搖骰盅供賭客下注，讓賭客下注點數大小）。

這個月3日下午2時許蘆洲警方獲報派員前往查察，果見小吃店後方有一名台籍郭姓大媽（49歲）與11名泰國籍移工（49歲塔納、25歲阿薩達烏特、35歲帕塔蓬、46歲塔寧、51歲蘇尼特、28歲桑提巴、43歲布恩塞姆…..等）正在擲骰子聚賭。當場喝令通通不準動，查扣賭資3萬1970元、賭具等證物，一併帶回偵巡。

偵詢時周女坦承提供場所供人聚賭，郭姓女子及11名泰籍移工則坦承聚賭，警詢後依賭博罪嫌移送周女法辦；另12名賭客依社會秩序維護法裁處。警方呼籲，本分局將持續落實清源專案及社區警政再出發，精進社區警政工作，掃蕩轄內賭場遏止歪風，以維護社會善良風俗。

周姓女子以泰式小吃店當掩護，提供場地供人聚賭，蘆洲警方當場逮捕12名賭客，連同周女一併帶回，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
周姓女子以泰式小吃店當掩護，提供場地供人聚賭，蘆洲警方當場逮捕12名賭客，連同周女一併帶回，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
周姓女子以泰式小吃店當掩護，提供場地供人聚賭，蘆洲警方當場逮捕12名賭客，連同周女一併帶回，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
周姓女子以泰式小吃店當掩護，提供場地供人聚賭，蘆洲警方當場逮捕12名賭客，連同周女一併帶回，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
周姓女子以泰式小吃店當掩護，提供場地供人聚賭，蘆洲警方當場逮捕12名賭客，連同周女一併帶回，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
周姓女子以泰式小吃店當掩護，提供場地供人聚賭，蘆洲警方當場逮捕12名賭客，連同周女一併帶回，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

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