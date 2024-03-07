聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／新北新店清晨撞車砍人又擄人！2人遭砍傷送醫 警追緝凶嫌中
新北市新店區今天清晨驚傳當街撞車後砍人又擄人案，劉姓男子背部遭砍數刀，同車友人陳男遭對方擄走後，也被砍傷並丟包耕莘醫院安康分院，警方全力追緝凶嫌中。
新北市新店警方今天清晨5時27分接獲110通報民眾報案稱新店區寶橋路發生車禍打架事件，轄區江陵所線上警力及碧潭所支援警力、偵查隊人員趕赴現場，發現竟是當街撞車後砍人又擄人案，據了解，被害人劉姓男子（69歲）背上有血跡，自稱遭2輛汽車攔車毆打，並將其汽車連同車友人陳姓男子（26歲）因詐欺案通緝中，也遭對方押走。
經警方調閱監視器該車已沿新潭路二段往直潭方向逃逸，警方循線在新潭路一段附近尋獲該車但未見遭擄走陳男下落，警方持續調閱監視器，今天上午7時30分發現遭押走的陳男被車載往耕莘醫院安康分院丟包，陳男因傷勢重，目前正開刀救治中。
警方在案發現場發現一輛嫌犯作用案已撞毀汽車，另警方在新店區新潭路深坑區一段找到劉男遭搶汽車，又在深坑區北深路一段路邊車格尋獲另一輛疑似嫌犯作案用汽車，正全力追緝涉案凶嫌下落，要進一步釐清確實案發原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言