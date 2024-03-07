影／新北新店清晨撞車砍人又擄人！2人遭砍傷送醫 警追緝凶嫌中

新北市新店區今天清晨驚傳當街砍人又擄人案，劉姓男子背部遭數刀，同車友人陳男遭對方擄走後，也被砍傷並丟包耕莘醫院安康分院，警方在案發現場發現撞毀的嫌犯汽車，全力追緝凶嫌中。記者王長鼎／翻攝 新北市新店區今天清晨驚傳當街撞車後砍人又擄人案，劉姓男子背部遭砍數刀，同車友人陳男遭對方擄走後，也被砍傷並丟包耕莘醫院安康分院，警方全力追緝凶嫌中。

新北市新店警方今天清晨5時27分接獲110通報民眾報案稱新店區寶橋路發生車禍打架事件，轄區江陵所線上警力及碧潭所支援警力、偵查隊人員趕赴現場，發現竟是當街撞車後砍人又擄人案，據了解，被害人劉姓男子（69歲）背上有血跡，自稱遭2輛汽車攔車毆打，並將其汽車連同車友人陳姓男子（26歲）因詐欺案通緝中，也遭對方押走。

經警方調閱監視器該車已沿新潭路二段往直潭方向逃逸，警方循線在新潭路一段附近尋獲該車但未見遭擄走陳男下落，警方持續調閱監視器，今天上午7時30分發現遭押走的陳男被車載往耕莘醫院安康分院丟包，陳男因傷勢重，目前正開刀救治中。