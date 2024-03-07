3名懷孕女警獲贈禮物 笑稱從「女王節」換過「婦女節」
明天是婦女節，台中市警局清水分局昨天下午由警友辦事處主任鄭開文和分局長蔡慶星準備「香氛皂禮盒」及玫瑰花，慰勉女警，平時工作繁忙、日夜顛倒，維護轄區治安、交通安全，其中3名懷孕女警獲贈禮物，笑稱自己從「女王節」要開始改過「婦女節」。
清水警分局長蔡慶星昨天下午親自到各單位贈送給所有女性同仁及員工，並利用機會了解女性同仁的需求，慰勉她們平日在工作崗位上的付出與辛勞。
其中3名懷孕挺著大肚子的女警在場，分局長蔡慶星對女警們身兼「人民保母」及「為人母親」 雙重角色，特別表達關心和肯定；首次懷孕的女警笑稱，以前單身都覺得3月8日自己過的是「女王節」，今年真的要開始過婦女節了。
蔡慶星表示，近年來女性在警察職場上表現亮眼，不論是在內、外勤絲毫不輸給男警，女警柔性的一面，對被害人實有安撫作用，特別是碰到婦幼、家暴等案件，也是提升民眾滿意度不可缺少的因素。
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