彰化花壇清晨發生住宅火警…53歲男燒死在3樓 消防人員納悶：並未逃生

彰化縣花壇鄉中山路一處民宅，今天清晨發生火警，消防局接獲報案趕往搶救，在3樓發現獨居的53歲鐘姓男子被燒死在3樓。圖／消防局提供 彰化縣花壇鄉中山路一處民宅今天清晨發生火警，消防局接獲報案趕往搶救，發現獨居的53歲鐘姓男子被燒死在3樓，起火原因由消防局調查中，且由於火勢並不是很大，而且他當時在三樓為什麼未逃生，消防局將進一步了解原因。

彰化縣消防局是在今天上午7時29分許接獲報案，指花壇鄉中山路二段一處民宅3樓冒出火煙，立即出動各式消防車輛12輛、救護車2輛、消防人員31人前往搶救。

消防人員趕到時，發現這是一棟三層建築，火煙從三樓冒出，立即展開灌救，消防人員上三樓時，發現53歲鐘姓男子被燒死在屋內，火勢在7時52分撲滅，燃燒面積約20平方公尺。