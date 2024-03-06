新北成蘆橋轎車自撞分隔島前緣 駕駛脫困送醫
新北市成蘆橋五股往蘆洲方向，今晚9時許有1輛轎車疑因駕駛疲勞恍神，自撞汽、機車道分隔島前緣，54歲何姓男子受困駕駛座，車內載運的鞋子等貨物調出車外，消防隊將人救出，由救護車送淡水馬偕醫院救治。
成蘆橋跨越二重疏洪道銜接五股區、蘆洲區，若由五股端上橋，到主橋面路段才開始區分汽、機車道，何姓男子駕駛的轎車迎面撞上分隔島前緣，車頭嚴重受損，消防隊協助脫困後，給予頸圈、長背板固定立刻送醫。
何男酒測值0，詳細肇事原因尚待警方調閱監視器釐清。新北市消防局第三大隊長陳志德呼籲，發生車禍高速撞擊時，切勿任意移動患者，應使患者維持呼吸道暢通並保護頸椎，趕緊打119報案，避免造成二度傷害。
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