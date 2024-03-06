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連續4夜未返回山屋…登山協會會長夫妻玉山園區失聯 玉管處：僅留睡袋、背包

中央社／ 高雄市6日電

1對夫妻至玉山國家公園登山，住宿位於高雄市桃源區圓峰山屋，原定4日下山，但直到今晚已連續第4夜未返回山屋，家屬報案，玉管處、高雄市消防局、保七員警持續搜救。

逢甲大學EMBA峰鷹登山協會55歲張姓會長與王姓妻子至玉山國家公園登山失聯，家屬焦急在各登山臉書（Facebook）社團發文尋人，內政部國家公園署玉山國家公園管理處排雲山莊管理員昨天上午也接獲其他山友通報指張姓夫妻遲未返回圓峰山屋，請求協助搜尋。

玉山國家公園管理處今天晚間向中央社記者表示，排雲山莊管理員昨天接獲山友通報，張姓夫妻3月4日未回到圓峰山屋，也有山友表示3日就未見這2人，且連續2夜（3日、4日）都未見到2人返回山屋，且往位於高雄市桃源區的南玉山沿途，都沒發現夫妻相關蹤跡。

玉管處人員前往圓峰山屋查看現況，確認張姓夫妻的行動糧、食物、保暖衣物、證件都不在，僅留下睡袋、2個大背包、炊具；家屬持續聯繫，但電話轉語音信箱，已向消防局報案，高雄市消防局人員今天抵達排雲登山服務中心，玉管處與保七總隊員警也持續協尋。

玉山國家公園區域橫跨南投縣、嘉義縣、高雄市、花蓮縣，由於圓峰山屋位在高雄市桃源區，高雄市消防局昨天受理這件山域事故搶救，派遣茂林、桃源消防分隊出勤；逢甲大學表示，峰鷹登山協會是逢甲EMBA成立的社團，參加者多為畢業校友及在校生，會長為畢業校友，校方與登山社都無法和會長取得聯繫。

張忠益夫妻兒子緊急在臉書「登山借問站」上留言，「失聯至現在的兩位山友是我的父母，希望各位山友有任何線索可以提供」。圖／翻攝登山借問站
張忠益夫妻兒子緊急在臉書「登山借問站」上留言，「失聯至現在的兩位山友是我的父母，希望各位山友有任何線索可以提供」。圖／翻攝登山借問站

山友 玉山國家公園

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