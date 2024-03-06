影／救台南天坑小貨車再傳意外！大吊車慘翻覆 吊臂倒塌「甩飛貨櫃」撞警車

台南市中西區西門路一路與五妃街口的建案工地，今晚下午6點五妃街側的路面塌陷，出現天坑，1輛小貨車掉入坑中，另輛轎車也一半懸空，幸好沒有人受傷或受困；不料，晚間出動大型吊車將小貨車拉起後，大吊車本身也重心不穩傾斜一邊，警方趕緊清空西門路警戒，在晚間8點時吊車倒下，目前吊臂橫躺西門路上。

吊車倒下時，現場一片驚呼，幸好照預判倒向西門路，但吊車倒下時，吊臂實在過長，壓斷路口的號誌桿，也波及警車、西門路邊商家的招牌，幸好沒有造成人員受傷，現場市府、警方正處理中。

台南市中西區西門路一路與五妃街口的建案工地旁邊出現天坑，造成小貨車掉入，但把小貨車吊起來的大吊車，也因傾斜不穩，整輛車翻覆，吊臂橫躺西門路上。記者鄭惠仁／攝影