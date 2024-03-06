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士官集集攔河堰旁失去生命跡象 陸軍後勤指揮部協助處理後續事宜

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導

陸軍後勤指揮部今天表示，所屬潘姓士官被部隊發現於集集攔河堰旁失去生命跡象，將全力協助家屬處理後續事宜。

陸軍後勤指揮部今發出新聞稿表示，所屬潘姓士官昨（5）日外宿期間，於臉書張貼負面留言，單位幹部察覺後，主動聯繫潘士未果，同步通報家屬，並報警共同協尋。今日上午幹部於集集攔河堰旁發現潘士，警方及救護人員到場判定無生命跡象，已由檢察官完成相驗。

陸軍後勤指揮部表示，已責派高階幹部協處，並全力協助家屬處理後續事宜；另持恆宣導官兵生命教育與心理諮商輔導措施，以建立正確生命認知。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

集集攔河堰資料照。圖/本報資料照
集集攔河堰資料照。圖/本報資料照

幹部 陸軍 集集

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