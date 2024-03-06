影／貨車撞上二重疏洪道限高門架「身首分離」 等待救援時又被機車追撞

新北市二重疏洪道今天下午4時許，有1輛小貨車撞上限高門架，撞到「身首分離」，司機將車頭開到前方路肩等待救援時，又被機車撞上，幸好騎士傷勢不嚴重，由救護車送醫診治。

據了解，54歲陳姓司機當時駕駛貨車，自蘆洲地區開上4號越堤道銜接疏洪六路，剛左轉疏洪一路往三重方向行駛沒多久就撞上限高門架，後車斗貨棚硬生生被扯斷卡在門架上。

司機把車頭向前開到路肩停下等待救援，又被21歲洪姓男子騎乘的機車撞上，幸好只是摔倒造成肢體擦挫傷。雙方沒有喝酒，騎士由救護車送往新北市立三重醫院診治，稍後吊車趕抵將車斗貨棚從門架卸下，道路恢復正常通行。

蘆洲警分局呼籲，行車務必注意車前狀況，若因路況不熟使用導航，行經疏洪道要特別留意現況，因為導航只會引導路線，不一定會提醒限高、限寬等資訊。