影／騎士撞倒2機車再波及轎車 他肇逃使2機車險無辜受罪…警還清白

高雄機車騎士在人磚道上騎車，撞倒後方2機車，致2輛機車倒下波及路旁轎車，騎士逕自肇事逃逸，卻令2名機車車主遭轎車車主索賠，啞巴吃黃蓮，險些無辜受罪，幸好警方查明真相，還給2名機車車主清白。

據了解，歐姓男子2月17日在高雄市楠梓區大學東路旁，騎上機車準備離去，後退時卻撞倒後方李姓、陳姓2男子停在一旁的2輛機車，不料，2輛機車倒下時，進而撞損黃姓女子停路旁的轎車車門。歐姓男子在路人協助下，將倒下的2輛機車擺正後，卻未留下聯絡資料或報警，便逕自騎車離去。

黃姓轎車女車主開車時，發現愛車車門受損，車旁有2輛機車的碎片，直覺是旁邊2輛機車撞損她的車，等到李、陳2名機車車主到場，質疑2人的機車撞損她的車，要求2人負責賠償責任。但李、陳2人見機車也受損，認為無辜受罪，報警處理，調閱路旁商家監錄系統畫面，才確認他人牽車時撞倒機車肇事。

楠梓警分局追查半個月，查出歐男肇逃，險令李、陳2機車車主受罪；李、陳2人停車處看似人行道，實際卻是私人土地退縮地，非屬道路範圍，因遭撞倒才進而撞上轎車，並無肇責，今天並查出肇事逃逸的歐男身分。

楠梓分局表示，民眾駕車發生交通事故，應留於現場處置並向警方報案，勿擅自離開現場，警方對歐男肇逃，將依道路交通管理處罰條例舉發，可處1000元至3000元罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，並參加道路交通安全講習。