桃消前進校園辦小小消防營 學童4大體驗站寓教於樂

桃園市消防局第三救災救護大隊竹圍分隊配合市府防災教育，今上午在大園區菓林國小舉辦小小消防員體驗營，活動中102位四年級學童積極參與，為了給孩子們提供全面的安全教育體驗，孩子們被分成風火專家、救護專家、應變專家和地震專家4個體驗站，分別學習和實踐相關主題，防災教育從小扎根。

竹圍分隊指出，風火專家站學習居家防火、滅火器的使用方法及CO宣導，讓孩子們了解如何在火災發生時迅速採取應對措施及檢視燃氣熱水器是否正確裝設在安全的通風處所。救護專家站則學習基本的急救知識和技能，包括心肺復甦術等，應對突發狀況下的急救需求。

另外應變專家站教導火災時除關門就地避難外，實際以濃煙體驗帳操作低姿勢爬行避難，提升火場避難時的臨場感，增加學童的學習意願。而地震專家站則引導小朋友若發現地震時，記得「趴下、掩護、穩住」，並以頭、頸部為保護重點，並使用地震體驗車供學童體驗地震時的真實情境。