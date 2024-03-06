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桃消前進校園辦小小消防營 學童4大體驗站寓教於樂

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市消防局第三救災救護大隊竹圍分隊配合市府防災教育，今上午在大園區菓林國小舉辦小小消防員體驗營，活動中102位四年級學童積極參與，為了給孩子們提供全面的安全教育體驗，孩子們被分成風火專家、救護專家、應變專家和地震專家4個體驗站，分別學習和實踐相關主題，防災教育從小扎根。

竹圍分隊指出，風火專家站學習居家防火、滅火器的使用方法及CO宣導，讓孩子們了解如何在火災發生時迅速採取應對措施及檢視燃氣熱水器是否正確裝設在安全的通風處所。救護專家站則學習基本的急救知識和技能，包括心肺復甦術等，應對突發狀況下的急救需求。

另外應變專家站教導火災時除關門就地避難外，實際以濃煙體驗帳操作低姿勢爬行避難，提升火場避難時的臨場感，增加學童的學習意願。而地震專家站則引導小朋友若發現地震時，記得「趴下、掩護、穩住」，並以頭、頸部為保護重點，並使用地震體驗車供學童體驗地震時的真實情境。

竹圍分隊表示，活動中孩子們表現出色，積極參與每個環節，展現出對於安全知識的熱切學習態度。透過這樣的活動，相信孩子們能夠提高自身的安全意識，並具備應對突發情況的基本能力。期待未來舉辦更多相關防災教育活動，為消防及自身安全貢獻一份力量。

為了給孩子們提供全面的安全教育體驗，孩子們被分成風火專家、救護專家、應變專家和地震專家4個體驗站，分別學習和實踐相關主題。圖／竹圍分隊提供
為了給孩子們提供全面的安全教育體驗，孩子們被分成風火專家、救護專家、應變專家和地震專家4個體驗站，分別學習和實踐相關主題。圖／竹圍分隊提供
桃園市消防局第三救災救護大隊竹圍分隊配合市府防災教育，今上午在大園區菓林國小舉辦小小消防員體驗營。圖／竹圍分隊提供
桃園市消防局第三救災救護大隊竹圍分隊配合市府防災教育，今上午在大園區菓林國小舉辦小小消防員體驗營。圖／竹圍分隊提供

地震 桃園 消防員 火災

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