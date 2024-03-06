繼承保育類鯊魚劍 嘉縣夫婦上網拍賣賣2萬…嘉檢起訴

嘉義縣邱姓夫婦繼承1把廟會法器鯊魚劍，於去年9月間以新台幣2萬元上網拍賣，因鯊魚劍為保育類鈍鋸鰩產製品，遭網路巡邏員警查獲，嘉檢偵結，依違反野生動物保育法起訴。

嘉義地檢署的起訴書指出，邱姓男子、陳姓女子夫婦於去年8月20日起，在臉書（Facebook）社群「全國落難神明買賣平台」社團，刊登「2尺2，42齒鯊魚劍結緣2萬，意者私」廣告內容，並張貼鯊魚劍照片，以此方式陳列、展示鯊魚劍。

經保安警察第七總隊第九大隊員警執行網路巡邏查覺有異，於同年9月13日以臉書訊息功能與陳姓女子聯繫，雙方約定於同年9月18日晚上，在邱男、陳女夫婦位於嘉義縣中埔鄉隆興村的住處面交，邱男當場交付鈍鋸鰩的產製品鯊魚劍，而遭查獲。

檢警表示，鯊魚劍常被用於民間信仰中乩童、廟會的法器，鯊魚劍為鈍鋸鰩產製品（鼻鋸），而鈍鋸鰩為野生動物保育法公告瀕臨絕種的海洋保育類野生動物，未經主管機關同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示。

檢警指出，邱男、陳女夫婦從過往長輩繼承1把鯊魚劍，因查閱相關資料，具有經濟價值，則上網拍賣。

檢方表示，邱男、陳女夫婦違反野生動物保育法的意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物產製品罪嫌，除了將處6個月以上、5年以下有期徒刑外，得併科30萬元以下、150萬元以下罰金。