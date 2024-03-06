愛車停家門口意外遭撞 他報警調監視器…竟發現是「警車撞的」

桃園市八德警分局員警近日凌晨開著警車外出處理車禍，倒車時不慎擦撞路邊汽車，因深夜下雨視線不佳，員警下車確認見無大礙，便先離開處理事故。隔天車主發現愛車保險桿受損，報警後意外發現居然是警車撞到，對此八德警方深表歉意，已連絡保險公司理賠，並依法對肇事警員製單告發及究責。

八德警分局說明，八德交通分隊員警3日凌晨12點5分許接獲報案，前往八德區桃鶯路南僑巷處理交通事故，因深夜下雨且視線不佳，員警在尋找事故地點時，倒車不慎擦撞路邊汽車保險桿，員警當下下車查看後見無大礙，便先趕往處理交通事故。

結果隔天車主早上出門，發現愛車左後方保險桿竟有擦撞痕跡，便向警方報案，員警調閱監視器後意外發現是警車釀禍。八德警分局表示，對於同仁未即時發現汽車保險桿有擦痕，坦承疏失並道歉，已聯繫保險公司儘速辦理理賠事宜，另警方將依道路交通管理處罰條例第62條第1項製單告發及究責。