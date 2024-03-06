2個月取締逾5千件！桃園蘆竹科技執法 車禍發生率降5成

桃園市警察局今年針對蘆竹區易肇事路段建置7處科技執法設備，取締項目包含闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、未保持路口淨空等項目，取締至今2個月共取締5322件違規，交通事故比例下降50%，顯示科技執法發揮成效。

蘆竹分局統計，1月至今共取締違規5322件，其中闖紅燈763件、未依標誌標線號誌行駛2593件、未保持路口淨空805件、違規停車1161件，7處路口從今年起到2月29日止，交通事故由22件減少至11件，下降50%。

警方表示，蘆竹區中正路與南山路一段路口因車流量大且鄰近南農市場，常有車輛違停在南山路一段沿線人行道及紅線上，造成車道縮減，警方分析該路口事故碰撞情形，發現車輛多為中正路右轉南山路一段時發生車禍。

因此蘆竹分局在今年2月規劃「加強交通大執法專案」，針對中正路、南山路等路段加強取締汽車並排停車及違規停車，截至2月底，該路口造成人員受傷或超過24小時死亡的車禍，較去年同期大幅減少7件，有效降低交通事故。

警方提醒，民眾可多加利用蘆竹分局臉書專頁查詢轄內科技執法設置地點，執法目的不在於開罰，而是期望導正違規駕駛行為，以維護交通秩序及安全，並減少事故發生，警方提醒用路人應遵守交通規則，切勿貪圖一時方便傷了自身荷包。