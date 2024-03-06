影／修杰楷、王柏傑KTV護友遭毆 女服務生淡定收滅火器一旁觀戰

藝人修杰楷、王柏傑，今天凌晨4時許在忠孝錢櫃KTV唱歌，慶祝修杰楷生日，兩人的林姓友人，在等電梯時，與統促黨成員陳姓男子起口角，陳男不爽，找羅姓友人到修、王的包廂內毆打林男，修杰楷、王柏傑出手阻止，雙方都被帶回派出所，儘管雙方互不提告，但修杰楷、王柏傑、林姓友人、陳姓男子、羅姓男子等5人，都被依社維法送辦。

警方公布相關監視器畫面，令網友意外的是，眾人在走廊打得不可開交時，一名女服務生，穿過打成一團的雙方人馬，淡定走到另一頭，俯身收起放在走廊的滅火器與立牌，用意應該是收起來避免被當成武器，女服務生原本想再穿過人群走回原處，但因為雙方糾纏，女服務生乾脆站在一旁觀戰，神勇及淡定態度讓網友驚嘆。

據了解，林姓友人暱稱Sam，是已故藝人小鬼黃鴻升的妹婿，同時也是潮牌服飾設計師，當時在包廂內還有一名女子。

事件起因是林男在電梯口與陳、羅相遇，陳男認為林男瞄了他一眼，因此不爽嗆聲，雙方口角後，各自回到包廂，林男一方以為沒事，不料陳男越想越不爽，找到修、王的包廂後衝進去，抄起滅火器作勢打人，隨後將林拖出包廂毆打。

修、王兩人見朋友被打，立即出手制止，雙方肢體衝突，修杰楷左眼角受傷，王柏傑多處擦挫傷。

警方公布相關畫面，從KTV走廊監視器可看出，陳姓男子拖出林男後，拳腳相加，修杰楷、王柏傑試圖阻止，與對方兩人互相拉扯推擠，造成雙方身體多處紅腫及擦挫傷，警方到場後，進入包廂內，大聲喝令雙方不要動，與修、王同行女子，還尖聲大叫，警方將雙方都帶回敦南派出所。

修杰楷事後回應「就是唱歌、然後莫名其妙被打」，王柏傑則說是誤會一場。

涉嫌打人的陳姓男子是統促黨成員，過去曾在北檢毆打記者。

打人的陳姓男子，稍早接受媒體訪問時，表示：「關於我跟修杰楷的事情，雙方都認識，只是喝了酒在KTV起了一點衝突，事情沒有想像中那麼嚴重，雙方也達成和解，一大早麻煩各位記者朋友們，很不好意思，雙方的衝突造成記者、警察的困擾，在此向社會大眾鄭重道歉。」