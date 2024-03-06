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竹東出現機車大盜！他半月偷5輛 警追回解體引擎、排氣管

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣25歲謝姓男子缺錢花用，竟接連在竹東地區狂偷機車，半個月就得手5輛，再將車牌拆除後，賣給38歲王姓男子等下游拆解零件變賣。竹東警分局組成專案小組追查，分別在上月及昨天循線拘提謝男、王男2人，訊後依竊盜、贓物罪嫌送辦。

竹東警分局指出，竹東地區去年12月下旬陸續發生連環機車失竊案件，警方立即組成專案小組追查，並鎖定轄區慣竊謝姓男子所為。警方發現，謝男不到半個月就得手5輛機車，蒐集相關跡證後，於上月將謝男拘提到案，同時追查謝男銷贓途徑。

警方追查，發現王男在網路上以5千至6千元不等價格，向謝男購買無牌機車數台，購得後再將機車排氣管、引擎等部位於自宅中拆解販賣。警方昨天（5日）至苗栗縣三義鄉拘提王男到案，並查扣排氣管8支、引擎2具、砂輪機及拆卸工具等物。

由於車身及引擎上的號碼部分遭刨除，使警方不易辨別贓物、增添偵辦難度，警方訊後將謝、王2人依竊盜、贓物罪嫌移送法辦。

警方也呼籲，網路平台購買二手物品，應檢視貨物相關證明，避免購買來源不明物品，以免誤收受竊盜贓物。

新竹縣25歲謝姓男子缺錢花用，竟接連在竹東地區狂偷機車，半個月就得手5台，再將車牌拆除後，賣給38歲王姓男子等下游拆解零件變賣。圖／警方提供
新竹縣25歲謝姓男子缺錢花用，竟接連在竹東地區狂偷機車，半個月就得手5台，再將車牌拆除後，賣給38歲王姓男子等下游拆解零件變賣。圖／警方提供
警方在王男家中，查扣排氣管8支、引擎2台、砂輪機及拆卸工具等物。圖／警方提供
警方在王男家中，查扣排氣管8支、引擎2台、砂輪機及拆卸工具等物。圖／警方提供
警方追查，發現王男在網路上以5千至6千元不等價格，向謝男購買無牌機車數台，購得後再將機車排氣管、引擎等部位於自宅中拆解販賣。圖／警方提供
警方追查，發現王男在網路上以5千至6千元不等價格，向謝男購買無牌機車數台，購得後再將機車排氣管、引擎等部位於自宅中拆解販賣。圖／警方提供

新竹 竊盜 網路

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