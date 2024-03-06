竹北車禍撞斷瓦斯管線影響100戶 預計5點搶修完畢
新竹縣竹北市聯興二街，上午10時許發生一起車禍案件，由於撞擊力道猛烈，當場撞斷一旁瓦斯減壓站管線，造成瓦斯外洩。新竹縣消防局獲報後，立即拉起封鎖線，並以水線防護避免爆炸。新竹瓦斯公司也立即於11時到場搶修，由於減壓箱中的中、低壓管均被撞斷，影響用戶約100戶，預計下午5時許搶修完畢。
新竹縣消防局指出，今天上午10點33分，接獲民眾通報竹北市聯興二街附近發生車禍案件，報案人表示，現場為轎車與小貨車發生擦撞，有撞斷瓦斯管線造成瓦斯洩漏情形。
新竹縣消防局立即派遣車組前往搶救，並通報瓦斯公司派人前往處理，由於現場有瓦斯外洩情形，消防人員立即拉起封鎖線，並以水線防護避免爆炸、等待瓦斯公司到場，由於肇事的2位駕駛均表示無受傷、不需送醫，新竹瓦斯公司也於上午11點30分到場搶修。
新竹瓦斯公司表示，搶修人員到場後，立即將瓦斯關閉，由於這起車禍撞斷減壓箱中輸送瓦斯的中、低壓管，預計下午5點搶修完畢，肇事的2位駕駛也已簽署賠償切結書，由於這次不僅只有設備損失，還有瓦斯逸漏也會換算費用向車主求償。
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