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轎車失控撞成大醫院急診大樓圍牆 消防救出受傷夫妻就近送急診

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市70歲林姓男子，今天中午12點多開車從成大醫院門診大樓地下車道上來時，疑在上坡時猛踩油門，車子往前衝撞對向撞急診大樓圍牆後停下來，林腳部擦傷，68歲林妻卡在右前座，消防人員破壞座位後協助她脫困，她雙脚受傷送醫。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天12點6分接獲報案，位於東區勝利路成大急診室前發生轎車自撞車禍，中心派出公園和東門消防分隊車前往搶救，消防人員到場時，林姓男駕駛已在車外，林腳部擦傷，林妻因車體變形卡在右前座，消防人員動用電鋸破壞座位後，花了30分鐘將她救出。68歲林妻雙腳擦挫傷，意識清楚，和先生就近送成大醫院急診室治療。

轄區警方到場了解後，研判是駕駛開車從成大醫院門診大樓地下車道上來時，疑在上坡時猛踩油門，車子往前衝撞對向撞急診大樓圍牆後停下來，車頭嚴重變形，急診大樓部分圍牆也被撞壞。警方說，至於車禍發生真正原因將調閱監視錄影畫面等進一步釐清。　　

白色轎車失控自撞成大醫院急診室圍牆，造成一對夫妻受傷。記者黃宣翰／攝影
白色轎車失控自撞成大醫院急診室圍牆，造成一對夫妻受傷。記者黃宣翰／攝影
白色轎車失控自撞成大醫院急診室圍牆，造成一對夫妻受傷。記者黃宣翰／攝影
白色轎車失控自撞成大醫院急診室圍牆，造成一對夫妻受傷。記者黃宣翰／攝影
白色轎車失控自撞成大醫院急診室圍牆，造成老婦人一度卡在座位，消防人員破破壞座位後協助她脱困送醫。記者黃宣翰／攝影
白色轎車失控自撞成大醫院急診室圍牆，造成老婦人一度卡在座位，消防人員破破壞座位後協助她脱困送醫。記者黃宣翰／攝影

台南 成大醫院 自撞 車道

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