爸爸帶8歲女兒挑戰唐麻丹山迷途 警半小時救出

46歲李男帶妻子與8歲女兒挑戰唐麻丹山，返程卻迷航，和平警分局天輪派出所員警前晚獲報救援，僅花30分鐘，迅速尋獲一家3口，結束這場山上驚魂記。

李姓男子帶著妻女從松鶴部落攀爬唐麻丹山，返程時因不熟路況，迷失方向找不到下山路，經由網路查詢到天輪派出所電話，請求警方協助。巡佐余彥慶獲報後，詳細詢問李男，無人受傷，但已無食物及水，也沒有攜帶頭燈。

警方請李男打開手機燈光照明原地休息，經釐清其登山路線、周遭景物以研判位置，猜測應是在裡冷部落登山口附近。

員警到達登山口爬升一會兒就發現燈光，迅速尋獲一家3口，提供礦泉水飲用，接續引導至登山口取車，順利平安返家，李男一家3口對於警員及時救援及協助深表感激。

和平分局長沈能成表示，從事登山活動民眾，可以先下載航跡離線地圖，事前了解登山路線或讓有經驗者帶路，以及避免單獨上山，如果在登山過程中迷路，要保持冷靜並判斷當下狀況，立即手機撥打119、112或110求救。