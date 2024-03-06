快訊

飛機繞到沒油、單日12架轉降 一線人員看桃機歲修之亂

熊本廠為台積帶來哪些前景？張忠謀預見全球半導體2趨勢

爸爸帶8歲女兒挑戰唐麻丹山迷途 警半小時救出

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

46歲李男帶妻子與8歲女兒挑戰唐麻丹山，返程卻迷航，和平警分局天輪派出所員警前晚獲報救援，僅花30分鐘，迅速尋獲一家3口，結束這場山上驚魂記。

李姓男子帶著妻女從松鶴部落攀爬唐麻丹山，返程時因不熟路況，迷失方向找不到下山路，經由網路查詢到天輪派出所電話，請求警方協助。巡佐余彥慶獲報後，詳細詢問李男，無人受傷，但已無食物及水，也沒有攜帶頭燈。

警方請李男打開手機燈光照明原地休息，經釐清其登山路線、周遭景物以研判位置，猜測應是在裡冷部落登山口附近。

員警到達登山口爬升一會兒就發現燈光，迅速尋獲一家3口，提供礦泉水飲用，接續引導至登山口取車，順利平安返家，李男一家3口對於警員及時救援及協助深表感激。

和平分局長沈能成表示，從事登山活動民眾，可以先下載航跡離線地圖，事前了解登山路線或讓有經驗者帶路，以及避免單獨上山，如果在登山過程中迷路，要保持冷靜並判斷當下狀況，立即手機撥打119、112或110求救。

前天晚上，46歲李男帶著妻子與8歲女兒挑戰唐麻丹山迷航 和平警分局天輪派出所員警僅花30分鐘，協助一家3口下山，結束這場山上驚魂記。圖/讀者提供
前天晚上，46歲李男帶著妻子與8歲女兒挑戰唐麻丹山迷航 和平警分局天輪派出所員警僅花30分鐘，協助一家3口下山，結束這場山上驚魂記。圖/讀者提供

山友 迷航

延伸閱讀

2男1女汐止姜子寮步道迷路 警消入夜尋獲助下山

爬山可以很隨性！「洗水山」來回走 穿梭在密密麻麻的杉木林中

假登山真賞櫻 雪管處查獲10隊違規…將停權入園3年開罰

賞花動歪腦筋？武陵櫻花季申請登雪霸 10隊突變更行程恐遭禁入園3年

相關新聞

影／修杰楷、王柏傑KTV打架事件起因曝…小鬼妹婿「瞄一眼」遭毆

藝人修杰楷、王柏傑等人今天凌晨4時許在忠孝錢櫃KTV唱歌，慶祝修杰楷生日，兩人的林姓友人Sam也是小鬼黃鴻升的妹婿，在等...

急冷急熱…桃園大樓下磁磚雨！路邊車慘遭殃「車身凹陷、玻璃碎」

桃園市民族路及新生路口一棟社區大樓，昨深夜發生外牆大量磁磚脫落，結果嚴重砸毀停在1樓社區牆外的小客車，附近民眾目睹將畫面...

澎湖漁船海上失火 5船員跳海驚險獲救

澎湖馬公籍「全振成」漁船昨晚在海上發生火警，火勢猛烈，船上5名船員跳海逃生，獲附近漁船救起。海巡署獲報，派遣海巡艇趕赴搶...

爸爸帶8歲女兒挑戰唐麻丹山迷途 警半小時救出

46歲李男帶妻子與8歲女兒挑戰唐麻丹山，返程卻迷航 和平警分局天輪派出所員警前晚獲報救援，僅花30分鐘，迅速尋獲一家3口...

台南小偷行竊未遂跪地求饒 屋主心軟放行...後怕又報警

38歲謝姓男子2月間涉嫌進入台南市安南區安中路1段民宅意圖行竊，還未得手遭屋主發現後，跪求勿報警，屋主一時心軟任他離去。...

苗縣通苑接連有車失控衝水田 救難人員笑「百萬名車來耕田？」

苗栗縣海線通苑地區，近日接連上演有車輛衝出路面「犁田」的交通事故，尤其苑裡鎮昨傍晚及今天凌晨接連兩起車禍，肇因都是十字路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。