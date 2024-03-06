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急冷急熱…桃園大樓下磁磚雨！路邊車慘遭殃「車身凹陷、玻璃碎」
桃園市民族路及新生路口一棟社區大樓，昨深夜發生外牆大量磁磚脫落，結果嚴重砸毀停在1樓社區牆外的小客車，附近民眾目睹將畫面拍下，宛如下磁磚雨。對此警方獲報到場封鎖周邊道路及疏導交通，所幸無人受傷。
昨晚10點30分許，有民眾經過新生路時驚見大樓外牆磁磚大量掉落，結果不偏不倚砸中停在社區外的小客車，聲響引起附近路人圍觀，而遭殃的白色小客車車頂及左後車門明顯凹陷，後方一輛黑色小客車則是右前車頭及擋風玻璃被砸碎，路中央滿是破碎磁磚。
對此桃園警分局景福派出所昨晚10點44分接獲民眾報案，表示民族路與新生路口社區，外牆磁磚剝落砸毀路旁2輛小客車，警方獲報立即趕抵現場封鎖周邊道路及疏導交通，維護民眾及用路人安全，所幸沒有人員受傷，後續由社區管委會與車主協商理賠事宜。
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