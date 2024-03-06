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台南市米街廣安宮太子爺銀製乾坤環失竊 小偷拜完才走

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市米街廣安宮供奉的太子爺的銀製乾坤環2月底被偷，廟方貼出嫌犯行竊畫面，提醒大家注意。市警二分局今天說，員警勘驗，並過濾周邊監視器，涉案男子騎乘腳踏車前往行竊犯案，已鎖定涉案對象以查緝到案。

台南市定古蹟的米街廣安宮，驚傳有神明的法器遭竊。事發後廟方調閱監視器，清楚的拍到男子騎著腳踏車前來，一走入正殿，看見廟祝，還點了點頭，沒想到廟祝一離開座位，就動手去摘太子爺手上的銀製乾坤環。他惦了惦手上乾坤環的重量，隨即塞進自己褲袋裡，接著還不慌不忙的走完拜廟的程序後離開。

警方說，廣安宮廟於本月4日下午發現所供奉太子爺神祇左手上價值約1500元銀製乾坤環遭竊，廟方報案由員警受理。員警勘驗及過濾周邊監視器，已鎖定男子於2月27日下午騎乘腳踏車前往行竊犯案，已鎖定涉案對象，將積極查緝到案以避免再犯。

台南市米街廣安宮供奉的太子爺的銀製乾坤環被偷，廟方貼出嫌犯行竊畫面，提醒大家注意。圖／廣安宮提供
台南市米街廣安宮供奉的太子爺的銀製乾坤環被偷，廟方貼出嫌犯行竊畫面，提醒大家注意。圖／廣安宮提供

偷竊 台南 監視器

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