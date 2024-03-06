11名越南男女失聯移工窩1屋辦生日趴 被捕後反鬆口氣原因曝
移民署南區事務大隊查捕失聯移工，在高雄市大寮區，發現11名越南籍失聯男女移工，窩在其中1人租處辦生日趴，他們被捕後反而鬆了一口氣，因為入出國及移民法部分條文修正，3月1日實施，如果晚1天被捕，他們每人都要被罰得更多。
移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲線報，得知大寮區某民宅常有外籍男女出入，2月29日上午，動員查緝，發現1名男子外出，立即上前查問他身分，發現是越南籍失聯移工，專勤人員帶他進屋，才發現屋內另有10名男女，全同是越南籍失聯移工，約已經雇主通報失聯1至3年。
專勤隊進屋，發現這群男女四處躺臥，有人睡床、有人睡沙發或地板，櫃子上還有1束新台幣百元紙鈔花束，問出其中1名胡姓女子（43歲）前1天過生日，大夥才聚集開生日趴，一夜狂歡，有人還酒意未消，胡女的姊姊（45歲）也來幫她慶生，同是失聯移工。
高雄市專勤隊將11名失聯移工帶回查辦，告訴他們須依違反入出國及移民法收容，待擇期遣返，並將裁罰1萬元罰鍰。
這群越南男女得知裁罰1萬元，反而鬆了一口氣。因為有人知道，入出國及移民法修正，3月1日新條文實施，他們可能要受罰5萬元罰鍰。
高雄市專勤隊表示，入出國及移民法部分條文修正今年3月施行，逾期90天以上，罰鍰將加重為1萬元至5萬元，而且管制來台期間，也從原本最高3年改為最高7年。
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