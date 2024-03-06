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車主個資外洩！北市民營停車場網站遭駭 緊急張貼公告

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

台北市停管處昨接獲通報，位於北投區的稻香合署辦公大樓民營地下停車場遭到駭客入侵，導致車主個資外洩，就有受害民眾反映收到「提供固定車位」、「提供年繳優惠方案」給客戶換取合約等訊息，業者第一時間證實為假訊息，也在業者經營的各個停車場內張貼公告，提醒車主別受騙上當。

停管處指出，民營停車場業者發生個資外洩事件，經了解事發過程，是該業者繳費服務網站在3月2日遭駭客入侵，業者於第一時間關閉網站服務，同時緊急於各停車場張貼公告，並於公司網站進行宣導，目前已無再接獲民眾反映。

停管處說，已要求該停車場業者再次通知會員車主留意，並函請台北市停車場商業同業公會轉知各停車場業者加強資安檢視，避免個資外洩之情事發生。民眾若因個資外洩發生權益損失，可提供相關事證，停管處將函請停車場業者妥處，以維護民眾權益。

台北市消保官龔千雅表示，民眾加入會員或下載APP應審慎提供個人資料。若發現業者不當蒐集、處理或利用個人資料時，可向目的事業主管機關陳情檢舉；如認為業者非法洩漏因消費關係所蒐集之個資致受損害，則可依個人資料保護法規定提起民事損害賠償訴訟或依消費者保護法規定提出消費爭議申訴。

位於北投區的稻香合署辦公大樓地下停車場遭到駭客入侵，不少車主個資外洩，收到各類假訊息。圖／聯合報系資料照
位於北投區的稻香合署辦公大樓地下停車場遭到駭客入侵，不少車主個資外洩，收到各類假訊息。圖／聯合報系資料照

個資 停車場 消費者 車主 駭客

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