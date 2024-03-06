2男1女汐止姜子寮步道迷路 警消入夜尋獲助下山

新北汐止區昨天下午發生一起2男1女登山迷路事件，警消獲報立即前往救援；當時天色漸晚，從獲報到協助民眾下山花4小時，民眾經檢查後無大礙，自行開車返家。

新北市政府消防局今天發布訊息表示，昨天下午5時40分左右接獲通報，有2名男性、1名女性，共3人在汐止區姜子寮登山步道迷路，請求救援；警消獲報後，立即出動7車19人前往搜救。

由於天色已晚，搜救人員在集合搜救時，也彼此叮嚀山路不好走，注意安全；搜救人員在晚間7時30分左右找到迷路民眾，9時50分協助下山至停車場，民眾經檢查無大礙，自行開車返家。

消防局表示，從事登山活動民眾，可以先下載航跡離線地圖，事前了解登山路線，以及避免單獨上山，如果在登山過程中迷路，要保持冷靜並判斷當下狀況，立即手機撥打119或112求救。