影／修杰楷、王柏傑KTV護友遭毆畫面曝光 全依社維法裁罰

藝人修杰楷、王柏傑，今天凌晨4時許在忠孝錢櫃KTV唱歌，兩人的林姓友人，在電梯中與統促黨成員陳姓男子起口角，陳男不爽，找羅姓友人到修、王的包廂內毆打林男，修杰楷、王柏傑出手阻止，雙方都被帶回派出所，儘管雙方互不提告，但修杰楷、王柏傑、林姓友人、陳姓男子、羅姓男子等5人，都被依社維法送辦。

當時陳姓男子衝進包廂內，要將林姓男子拖出包廂，修、王兩人出手制止，雙方肢體衝突，修杰楷左眼角受傷，王柏傑多處擦挫傷。

警方指出，羅姓、陳姓男子與林姓男子、修杰楷、王柏傑，等候電梯時，林男與陳男發生口角糾紛，陳男不爽，帶羅男到包廂找林理論。

警方公布相關畫面，從KTV走廊監視器可看出，陳姓男子拖出林男後，拳腳相加，修杰楷、王柏傑試圖阻止，與對方兩人互相拉扯推擠，造成雙方身體多處紅腫及擦挫傷，警方到場後，進入包廂內，大聲喝令雙方不要動，隨後將雙方都派回敦南派出所。

修杰楷事後回應「就是唱歌、然後莫名其妙被打」，王柏傑則說是誤會一場。

涉嫌打人的陳姓男子是統促黨成員，過去曾在北檢毆打記者。