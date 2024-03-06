噴漆網路代號 3人塗鴉變電箱被告毀損罪

竹市東大路、北大路口旁台電變電箱遭塗鴉，警方查出涉案者為年輕男女。記者張裕珍／翻攝

本報日前拍下新竹市東區東大路、北大路口旁台電變電箱遭塗鴉客惡意塗鴉，寫上詭異字樣，警方高度重視，調閱監視器查出涉案者謝男、董男及詹女3名年輕男女，深夜塗上自己的網路代號，後續將依刑法毀損罪移送新竹地檢署偵辦。

警方說，3嫌趁2月22日深夜1點多前往該處變電箱持噴漆分別噴上「雪糕刺客」、「追高俠」、「累累公主」字樣後，逃離現場，依相關畫面，24小時內查明3人身分，通知到案說明。

警方調查，涉案3人都20多歲，平時喜好塗鴉創作，曾在高雄、台南等處犯案，已是累犯。據了解，3人雖已有毀損前科，但仍罰不怕，持續到街頭公設作畫，破壞市容。

台電新竹區處也對3人提出刑法毀損罪告訴，並表示，變電箱塗鴉惡搞防不勝防，光是去年就通報有20件，呼籲民眾不要塗鴉，已構成毀損公物。