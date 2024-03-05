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國三382K燕巢段驚見豬隻躺路肩 迷糊飼主恐罰1萬8
國道南下382公里處燕巢系統交流道附近，今天正午時分有男子站在路肩，保護一頭疑似不慎掉落國道上的豬隻；警方表示，巡邏車到場時，豬隻已在外側路肩，並由白河工務段人員協助排除，所幸並未造成事故。
國道公路警察局指出，12時5分接獲110系統通報，國道3號南向382公里處，有豬隻掉落，旋即通報高速公路局南區交控中心派員前往排除，並派遣線上巡邏車前往協處。
據了解，當巡邏車12時31分許到場時，豬隻已在外側路肩，嗣經白河工務段人員抵達現場後，該豬隻於12時33分排除，未造成事故發生。
警方指出，用路人開車上國道理應將相關物品嚴密覆蓋、捆紮牢固，若發生滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，將依道路交通管理處罰開罰，最重可處1萬8000元罰鍰，若肇事致人重傷或死亡，還將吊扣或吊銷駕照。
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