國三382K燕巢段驚見豬隻躺路肩 迷糊飼主恐罰1萬8

國道南下382公里處燕巢系統交流道附近，今天正午時分有男子站在路肩，保護一頭疑似不慎掉落國道上的豬隻；警方表示，巡邏車到場時，豬隻已在外側路肩，並由白河工務段人員協助排除，所幸並未造成事故。

國道公路警察局指出，12時5分接獲110系統通報，國道3號南向382公里處，有豬隻掉落，旋即通報高速公路局南區交控中心派員前往排除，並派遣線上巡邏車前往協處。

據了解，當巡邏車12時31分許到場時，豬隻已在外側路肩，嗣經白河工務段人員抵達現場後，該豬隻於12時33分排除，未造成事故發生。