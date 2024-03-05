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老人健保補助假訊息出現2.0版 影音版恐更多人誤信
網路流傳一則假訊息，內容指「戶籍在台北市、新北市和桃園年滿65歲，可到區公所帶身分證、存摺，辦理健保補助3224元」，雖然北北桃各地政府半年前就曾澄清是假訊息，但假訊息最近還推出影音版且在地方LINE群組流傳；桃園市社會局再次呼籲民眾不要相信，看到影片也不要轉傳。
網路流傳的假訊息指健保補助金3224元是雙北和桃園市民才有的福利，而且年紀越大，補助額度越高，最高可領2萬元，每半年可領一次，訊息還稱「不領白不領，過期自動放棄」等語；假訊息一度造成騷動，也造成行政機關困擾，各地相關局處都曾發聲明澄清，未料最近還有影音版。
影音版是一名自稱「古姐姐」的女子以口頭方式敘述假訊息內容，內容雖有諸多不合理處，除了桃園變「桃源」，許多文字敘述也採用簡體字，加上影片還附上抖音app帳號，宣稱有問題的民眾可以私訊詢問，民眾除了擔心不識字的長者被誤蹈，也擔心不肖人士利用長輩詢問機會做壞事。
桃園市社會局表示，相關假訊息1、2年前就在網路流傳，已多次澄清，影音版是過去不曾見的訊息傳遞型態，目前未接獲詢問或受騙上當情事，但還是請民眾多加留心，提醒身邊長輩注意。
社會局強調，桃園針對65至69歲中低收入長者、年滿65歲長者或年滿55歲，只要設籍居住桃園滿1年、綜合所得稅稅率未達20%且最近1年居住國內時間滿183天，健保補助每人每月最高826元，會由社會局主動審查、主動撥款給中央健保署，民眾不用自行申請。網傳假消息，還請民眾多加提防。
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